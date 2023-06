Ascolti TV | Sabato 10 Giugno 2023 In 8 | 87 mln per la finale di Champions su Canale 5 45 6% Il film di Rai1 all’8 3% In attesa della partita TG5 22 9% tallona TG1 23 1%

Ecco di seguito, tutti i dati auditel di3 giugno 2023. La prima serata del 10 giugno: domina la Champions . I dati dell'access prime time . I dati del preserale .tv, come funziona l'...Il palinsesto del prime time di10 giugno ha visto la presenza di sport, film e fiction. Ecco i dati deglitv e cosa hanno scelto gli italiani tra Sei mai stata sulla luna, il film su Rai 1, e Manchester City - Inter ...tv10 giugno 2023: preserale e access prime time Striscia la Notizia chiude la stagione con il 24.9% grazie al 'pre' traino della Champions. Male Techetechete al 12.1%, proprio per il ...

Nel sabato sera del 10 giugno per Canale 5 non ce n'è stato per nessuno. La Champions League è stata seguita da oltre 8 milioni di persone. Rai 1 ha chiuso all'8,3%.I dati Auditel di sabato 10 giugno 2023: domina Canale 5 con la finale di Champions League tra il Manchester City di Guardiola e l'Inter di Inzaghi.