ASCOLTI TV 10 GIUGNO 2023 | MANCHESTER CITY-INTER SFIORA I 9 MILIONI 8 | 8 MLN E 45 | 6% | SEI MAI STATA SULLA LUNA 8 | 3% | SHREK 3 | 6% | APPENA IL 2% PER RADIO ZETA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 11 giugno 2023)TV 102022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè di RaiUno – 126 6.30Tg1 – xIn Famiglia – 1185 23.50 + 933 20.70Buongiorno Benessere – xIl Provinciale – xLinea Verde Explora – xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – 931 10.20 + 997 11.50Meetingnazionale della Fraternità – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xTecheTecheTè – 2279 12.10Sei Mai? – 1492 8.30Big Wedding – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xSuper Partes – xMagnifica Italia – non in ondaForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xTerra Amara – v. nettoVerissimo: Le Storie – xVerissimo: Le Storie – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – xTg5 – xStriscina la Notizina – ...