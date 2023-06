Articolo Uno non è più un partito | Speranza | “Ora diamo forza al Pd di Schlein”

"Le città sono luoghi senza animali (a meno che non siano animali di affezione o domestici), mentre la "natura selvaggia" èspazio senza persone. Ma nella storia questo non è mai stato vero! Gli ...si è sciolto ufficialmente dopo 6 anni e Pierluigi Bersani , ex segretario del Pd, ha annunciato il ritorno nel Partito Democratico . La promessa di Pierluigi Bersani a Elly Schlein . La ...Previsto, tra gli altri, l'intervento della segretaria del Pd Elly Schlein e Roberto Speranza. Registrazione video dell'assemblea "La nostra parte - Assemblea nazionale", svoltasi a Napoli domenica 11 giugno 2023 alle ore 10:15. Sono intervenuti: Chiara Geloni (giornalista, direttore del sito di), Arturo Scotto (coordinatore di),...

Assemblea di Articolo Uno, Schlein: la costituente deve proseguire Agenzia ANSA

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un SSD da 1 TB per PC e PS5 con dissipatore di calore a bassissimo prezzo, con coupon.Pierluigi Bersani ha annunciato il suo ritorno nel Partito Democratico: la promessa dell'ex segretario del Pd a Elly Schlein e la sua richiesta politica.