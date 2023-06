...hanno trovato un. L'esterno catalano firmerà un lungo contratto col club verdiblanco. Si parla di quattro o cinque stagioni. Bellerin ha già giocato al betis, in prestito dall', nella ...... declinando così le offerte di Manchester United,e Galatasaray oltre - appunto - a quelle ... Visite mediche L'tra Tielemans e l'Aston Villa è già stato definito, con il centrocampista ...... ma non è detto che non rientri in corsa cercando undiverso dalle prime cifre pattuite. Al ... per gli inglesi di Football Transfers l'ha già avviato positivamente i contatti con il ...

Arsenal, accordo raggiunto con Nelson: rinnovo ad un passo Pianeta Milan

Mercato Milan, sfuma un altro colpo: c’è l’accordo per il rinnovo! Nelson ha un accordo verbale con l’Arsenal per il rinnovo Un altro colpo sfuma in casa Milan: si tratta di Reiss Nelson. Secondo quan ...Mercato Milan, sfuma un altro colpo: c’è l’accordo per il rinnovo! Nelson ha un accordo verbale con l’Arsenal per il rinnovo Un altro colpo sfuma in casa Milan: si tratta di Reiss Nelson. Secondo quan ...