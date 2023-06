Arrestata l’ex premier scozzese Nicola Sturgeon Il marito è in carcere da aprile

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 giugno 2023)e’ statadalla polizia nell’ambito dell’indagine sulla gestione delle finanze del partito Snp., che si e’ dimessa da primo ministro e leader del Partito nazionalea inizio, e’ la terza persona a venirenell’ambito dell’operazione Branchform, l’indagine della polizia locale in merito alla gestione dei fondi pervenuti all’Snp come donazioni per la campagna di indipendenza della Scozia. Ildi, Peter Murrell, e’ stato arrestato il 5nella loro residenza di Uddingston, vicino a Glasgow. Murrell, ex amministratore dell’Snp, e’ stato interrogato per quasi 12 ore prima di ...