Arrestata l' ex Premier Nicola Sturgeon

L'indagine su 600.000 sterline in donazioni per una campagna indipendentista distratte dalle casse del ...L'ex prima ministra della Scozia Nicola Sturgeon è statanell'ambito di un'indagine sui finanziamenti illeciti al suo partito Snp (Scottish ...aveva perquisito l'abitazione dell'exe ...Madrid, 11 giu. - La ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è stataoggi nell'ambito delle indagini sulle finanze dello Scottish National Party, ha informato la Polizia. I conti dello Scottish National Party sono stati oggetto di sospetti negli ultimi anni, ...

Arrestata l'ex premier scozzese Nicola Sturgeon Agenzia ANSA

Madrid, 11 giu. (Adnkronos/EuropaPress/Doa) - La ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata oggi nell'ambito delle indagini ...L'ex premier scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata dalla polizia che indaga sulle accuse di reati finanziari da parte dello Scottish National Party (Snp). Lo riporta il Guardian.