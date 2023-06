Arrestata l' ex premier di Scozia Nicola Sturgeon

L'exscozzese, Nicola Sturgeon, è statadalle autorità di polizia che stanno investigando su presunte attività finanziarie illegali all'interno del Partito Nazionale Scozzese (SNP). Un ...La ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è stataoggi nell'ambito delle indagini sulle finanze dello Scottish National Party, ha informato la Polizia. I conti dello Scottish National Party sono stati oggetto di sospetti negli ultimi anni, ...L' ex primo ministro scozzese Nicola Sturgeon è statanell'ambito di un'indagine relativa a presunte irregolarità nei finanziamenti dello Scottish National Party (Snp). L'arresto di Sturgeon segue quello del marito, Peter Murrell, ex direttore ...

Nicola Sturgeon, arrestata l'ex premier scozzese - la Repubblica la Repubblica

La polizia scozzese ha arrestato l’ex premier scozzese Nicola Sturgeon a seguito di un’indagine su presunti finanziamenti illegali del Partito nazionalista scozzese. L’arresto di Sturgeon, che si è ...I media britannici hanno comunicato l’arresto dell’ex premier scozzese Sturgeon, anche se al momento non vi sarebbero conferme ufficiali ...