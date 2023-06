Arisa delude ancora | “Salti pure come altri sul carro del vincitore” | le parole dell’ex naufrago dell’Isola

(Di domenica 11 giugno 2023) Siamo nel mese più caldo in merito alla difesa dei diritti LGBTQIA+, quello del Pride 2023, ma proprio alla vigilia dell’onda arcobaleno che sta travolgendo le città italiane (QUI la lista dei Pride d’Italia, mentre QUI i numeri che hanno caratterizzato il Roma Pride),ha deciso di fare un passo indietro. La cantante ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... con il benestare di. Persa la sfida, Andre si vede sostituito da Ascanio. Flop di puntata è anche Samuel . Tutt'altro che da ricordare la sua giornata: primail giudice Garrison ...... con il benestare di. Persa la sfida, Andre si vede sostituito da Ascanio. Flop di puntata è anche Samuel . Tutt'altro che da ricordare la sua giornata: primail giudice Garrison ...

Arisa delude ancora: “Salti pure come altri sul carro del vincitore” Blog Tivvù

Arisa non sta passando un momento facile dopo aver espresso belle parole nei confronti di Giorgia Meloni. Prima, è stata attaccata da Paola del suo Paola e Chiara che ha detto di lei che, pur ...Alessandro Cecchi Paone deluso commenta le frasi della cantante: "Salti pure come altri sul carro del vincitore" Non accenna a placarsi la grossa polemica ...