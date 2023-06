Aria pulita e nuovi posti di lavoro | ecco i segreti della rivoluzione delle auto elettriche in Norvegia

(Di domenica 11 giugno 2023) Si dice spesso che i Paesi del Nord Europa abbiano una parola per ogni cosa. «Rekkevideangst» è il termine che si usa inper indicare una particolare paura, quella che la proprianon abbia abbastanza energia per coprire la distanza che la separa dalla destinazione prevista. Una preoccupazione che da Oslo a Capo Nord sempre più persone associano alla batteria del proprio veicolo elettrico piuttosto che al serbatoio di carburante, visto che nel Paese la transizione verso la mobilità green è dieci anni avanti rispetto al resto d’Europa. Già nel 2016 infatti il Parlamento ha deciso che dal 2025 – quindi con dieci anni di anticipo rispetto ai Paesi membri dell’Ue – tutte le nuovevendute dovranno essere a “emissioni zero”, quindi senza motore a combustione interna. La strada verso la sostenibilità è tracciata e costellata ...

... l'installazione urbana capace di concentrare al suo interno i benefici di una piccola foresta grazie alla capacità di assorbire lo smog e rilasciare. Si tratta di una struttura, prima in ...... che ovviamente appena insediata, ha fatto piazzadi tutte le figure storiche legate agli ... è saltato per. Non sono più cifre alla portata della nostra borghesia imprenditoriale e quindi ..."Il Passante non lo vogliamo, noi vogliamo", intonano i partecipanti.

Aria pulita nel sottosuolo con il cemento fotocatalitico Futuroprossimo

A Bologna gli attivisti di Extinction Rebellion sono entrati in tangenziale all'ingresso 7-bis in protesta contro il progetto del Passante, che prevede l'allargamento dell'autostrada. (ANSA) ...Un’installazione urbana super tecnologica, in grado di assorbire lo smog, filtrare l’aria e abbassare la temperatura. È City Tree (tradotto è : albero urbano), la nuova struttura promossa da Jti Itali ...