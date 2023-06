Argentina | Messi in Cina scatena i truffatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) l’a Pechino per una amichevole contro l’Australia ed esplodono le truffe: falsi pacchetti per trascorrere la serata conL’di Lioneldisputerà giovedì un’amichevole contro l’Australia a Pechino e la città cinese si riempie di. Secondo quanto riportato dalla AFP, agenzia di stampa francese, in città è un moltiplicarsi di offerte e pacchetti fraudolenti per incontrare la stella dell’albiceleste: si parte da 300.000 yuan (39.000 euro) per incontrarlo, pacchetti vip con foto e maglia autografata, fino alle offerte per le aziende, che con 50 milioni di yuan, 6.5 milioni di euro possono promuovere i loro prodotti con un testimonial d’eccezione.