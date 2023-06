Arezzo | spruzza spray al peperoncino tra la folla | sei ragazzi intossicati

Leggi su open.online

(Di domenica 11 giugno 2023) Adseisono stati portati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dopo essere statida unoal, gettato da una coetanea. L’episodio è avvenuto intorno all’una della scorsa notte in centro città, nel quartiere di Porta Santo Spirito, uno dei quattro che animano la tradizionale Giostra del Saracino. L’autrice del gesto, individuata poco dopo l’accaduto, avrebbeto loalin mezzo alla, mentre i sei giovani si trovavano in un ristorante all’aperto. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato l’episodio. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, che hanno prestato i primi soccorsi, e alcune pattuglie dei carabinieri, che ora indagano ...