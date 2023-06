Arezzo | spray al peperoncino tra la folla | 6 intossicati

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 giugno 2023) E' accaduto la notte scorsa poco dopo l'una nel quartiere di Porta Santo Spirito Sei persone sono rimaste intossicate dalloalspruzzato in mezzo alla, e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. E’ accaduto la notte scorsa ad, poco dopo l’una, nel quartiere di Porta Santo Spirito, dove erano in corso i festeggiamenti nell’ambito della Giostra del Saracino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con tre ambulanze della Croce Bianca e l’automedica. Sul posto anche i carabinieri. E’ stato attivato anche il gruppo maxi emergenze, intervenuto con un proprio mezzo e due sanitari. I seisono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Nella serata di sabato 10 giugno, davanti al palazzo Comunale di ...