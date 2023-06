Arezzo | spray al peperoncino su folla di giovani 6 intossicati

Sei persone sono rimaste intossicate dalloal peperoncino spruzzato in mezzo alla folla, e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. E' accaduto la notte scorsa ad, poco dopo l'una, nel quartiere di Porta Santo Spirito, dove ...Adsei ragazzi sono stati portati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale cittadino dopo essere stati intossicati da unoal peperoncino, gettato da una coetanea. L'episodio è ...commenta Adsei persone sono rimaste intossicate daal peperoncino, spruzzato in mezzo alla folla, e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. E' accaduto, poco dopo l'una di sabato notte, nel ...

Arezzo, spruzza spray al peperoncino tra la folla: sei ragazzi intossicati Open

Sei persone sono rimaste intossicate da uno spray al peperoncino spruzzato tra la folla: hanno avuto bisogno di cure mediche.Alle ore 1:10 circa si è reso necessario un intervento da parte dei Carabinieri, di due ambulanze Bsld e di un'automedica.