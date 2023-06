“Aranciata” | Madame torna a raccontare una storia d’amore

(Di domenica 11 giugno 2023) Il singolo è incluso nel nuovo album “L’amore”, disco d’oro. Dal 24 giugno sarà in tour estivo e il 21 primo palazzetto ad Assago “” è il nuovo singolo inedito di. Scritto dae prodotto da Michelangelo, il brano è disponibile da venerdì 9 giugno ed è incluso nella versione digitale dell’album “L’amore”, recentemente certificato oro.a raccontarci una, questa volta quella di una relazione che vive una rottura, una distanza. “Parla chiaro e dimmi perché te ne vai da me / il tuo fiume senza margine non è più il mio rifugio”. Tra la perdita e il desiderio, “” ci porta nell’estate della nostalgia “Io ti tenevo da un dito correndo nel prato / giocavamo a pallone bevendo/ ...

Da Fulmini addosso di Francesca Michielin a Vulgar di Sam Smith e Madonna passando per Taxi sulla luna di Tony Effe ed Emma,die Hollywood di Irama, Rkomi e Shablo, ecco dieci brani usciti in questa prima settimana di giugnodiarriva per posizionarsi in un'estate ancora incerta, se consideriamo che l'Italia continua a subire la minaccia di perturbazioni e temperature altalenanti. Come i sentimenti, se ...Nel frattempo, ecco la lista ufficiale delle canzoni dell'estate 2023 uscite fino ad oggi: Tony Effe ed Emma Marrone - Taxi sulla lunaFrancesca Michielin - Fulmini addosso Irama e ...

Testo di ARANCIATA, Madame Canzoniweb.com

Dopo l'uscita de L'amore, Madame ha lanciato il nuovo singolo Aranciata nelle scorse ore. Ecco il testo e il significato della canzone.