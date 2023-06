La7.it -vive ore d'angoscia per una piccola di cinque anni della quale si è persa ogni traccia. La scomparsa è avvenuta nella zona di Novoli intorno alle 13. Secondo una prima ricostruzione ...Jovic 6: il serbo ha l'occasione per diventare un nuovo signore di, stappando la partita ... perché punge e le sue accelerazioni sono state motivo di costanteper tutta la ...... le Foxes prenotano un biglietto direzionee affronteranno i campani del Sant'Agnello per prendersi lo Scudetto nell'ultimo fatale atto. Tutto il Piemonte inper un verdetto che ...

Apprensione a Firenze per la scomparsa della piccola Cataleya, bambina di 5 anni TGLA7

Firenze vive ore d'angoscia per una piccola di cinque anni della quale si è persa ogni traccia. La scomparsa è avvenuta nella zona di Novoli intorno alle 13. Secondo una prima ricostruzione riportata ...La comunità peruviana si è immediatamente mobilitata per trovarla. Della piccola si sono perse le tracce dal primo pomeriggio. A mezzanotte una luce di speranza: "L’hanno vista in via Pistoiese".