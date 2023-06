Ilritorna in Serie A e lo fa al 94' con un gol al volo di Leonardo Pavoletti che in pieno recupero ribalta le sorti della finale playoff di Serie B e impedisce al Bari il doppio salto dopo la ...E invece è entrato in partita il. Che, colpo su colpo, ha ribaltato il risultato sino all'finale.Ilritorna in Serie A e lo fa al 94' con un gol al volo di Leonardo Pavoletti che in pieno recupero ribalta le sorti della finale playoff di Serie B e impedisce al Bari il doppio salto dopo la ...

Apoteosi Cagliari, Pavoletti riporta la A in Sardegna al 94'! Bari sconfitto La Gazzetta dello Sport

Il Cagliari è promosso in serie A. Nella finale di ritorno dei play-off di serie B davanti a 60.000 spettatori al San Nicola, la squadra sarda ha vinto 1-0 ...I rossoblù strappano la promozione con un gol del centravanti, riprendendosi la categoria persa soltanto 12 mesi fa. Ranieri in lacrime ...