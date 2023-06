Apoteosi Cagliari | Pavoletti firma la A al 94’ | trionfo di Ranieri

Ilritorna in Serie A e lo fa al 94' con un gol al volo di Leonardo Pavoletti che in pieno recupero ribalta le sorti della finale playoff di Serie B e impedisce al Bari il doppio salto dopo la ...E invece è entrato in partita il. Che, colpo su colpo, ha ribaltato il risultato sino all'finale.Ilritorna in Serie A e lo fa al 94' con un gol al volo di Leonardo Pavoletti che in pieno recupero ribalta le sorti della finale playoff di Serie B e impedisce al Bari il doppio salto dopo la ...

Apoteosi Cagliari, Pavoletti riporta la A in Sardegna al 94'! Bari sconfitto La Gazzetta dello Sport

Il Corriere dello Sport, edizione Campania, ha dedicato spazio in prima pagina al Napoli: "Sousa a un passo. Venerdì sera DeLa ha visto Paulo, che deve liberarsi dal club granata. Il Napoli stringe pe ...Marco Zaffaroni, il 3 dicembre 2022, diventava per la prima volta in carriera allenatore in Serie A. Lo faceva al fianco di Salvatore Bocchetti, fin lì tecnico in solitaria ...