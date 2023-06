Aouar si presenta | «Facile dire sì alla Roma | con Mourinho…»

(Di domenica 11 giugno 2023) Houssem, nuovo centrocampista francese dellaed ex Lione, si èto ai tifosi giallorossi Houssem, nuovo centrocampista della, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. LETTERA – «Sono contento di aver firmato per la, è un grande club con una grande storia. Ho scelto laperché per me è il giusto progetto, con tanti grandi giocatori e tifosi unici. Ho parlato con laun anno fa e Tiago Pinto ha dimostrato grande interesse in me. È stata una decisione. Mourinho? Per me è un onore giocare per il mister. Ha una grande storia, vince sempre e ha una mentalità vincente che mi piace. Può aiutarmi molto».

Tiago Pinto, dal canto suo, si è già attivato, chiudendo il colpoa parametro zero. Ma non ... Belotti, infatti,un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per ...Oltre ad, il Milan è interessato anche a un portiere che sostituisca Tatarusanu come vice - ... Questo gennaio, però,degli affari davvero interessanti per il club bianconero: a giugno, ...Tiago Pinto, dal canto suo, si è già attivato, chiudendo il colpoa parametro zero. Ma non ... Belotti, infatti,un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per ...

Roma, Aouar si presenta: E' il progetto giusto per me ilmessaggero.it

L'attesa è terminata. La Roma tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato l'acquisto di Houssem Aouar: "Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una ...Il collega Ceccarini su Tmw: L’addio di Maldini e Massara non ha fermato il mercato del Milan. O meglio, su alcuni fronti si è registrato un cambio d’orizzonte. Su ...