Aouar alla Roma | è ufficiale | è un nuovo calciatore giallorosso | ecco con che numero giocherà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) Dopo aver chiuso il proprio contratto con l’Olympique Lione, il centrocapista algerino Houssemfarà parte del club. Ilha firmato con laun contratto cinquennale che lo legherà al clubfino al 2028.con la maglia22. HoussemdellaInizia così una nuova avventura per ilalgerino che per il clubrappresenta una personalità molto duttile all’interno dell’area centrale del campo. Quest’ultima nel 2022-2023 non è riuscita a trovare la necessaria continuità ed anche per questo motivo si è scelto di provare una nuova strada.la nota ...