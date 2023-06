Aouar alla Roma | acquisto ufficiale

(Di domenica 11 giugno 2023) Per il francese un contratto fino al 2028 Lapiazza il primo colpo del mercato estivo: Houssemè un nuovo giocatore giallorosso. Ad annunciarlo è stato lo stesso club capitolino con un comunicato: “L’ASè lieta di annunciare l’ingaggio di Houssem. Il centrocampista – classe 1998 – ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Proveniente dal Lione, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dall’età di 11 anni fino all’esordio in prima squadra nel 2017,vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist. Nelle coppe europee tra Champions ed Europa League, inoltre, conta 34 partite e 5 reti.ha scelto la maglia numero 22. Benvenuto Houssem!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Proveniente dal Lione, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dall'età di 11 anni fino all'esordio in prima squadra nel 2017,vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist. Nelle ...Houssem, dopo aver firmato il contratto che lo legheràRoma per i prossimi 5 anni, ha rilasciato anche la sua prima intervista ai canali ufficiali del club tutta in italiano . Queste le sue parole:...Houssemlascia l'Olympique Lione e si accasaRoma. Il club giallorosso ha ufficializzato il trasferimento: L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Houssem. Il centrocampista classe ...

Aouar alla Roma, è ufficiale: "È il progetto giusto per me" la Repubblica

Tiago Pinto piazza il primo colpo del mercato estivo. Houssem Aouar è stato infatti da poco ufficializzato dalla Roma attraverso un comunicato ufficiale. L’ex Lione ha sottoscritto un contratto fino ...Roma, Aouar ha firmato Legatosi al Lione nel 2009, il nuovo numero 22 di Mourinho si era recentemente liberato dai francesi alla scadenza del proprio contratto. Oggi, attraverso un comunicato ...