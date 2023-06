Anzio | omicidio Leonardo Muratovic | rinviati a giudizio i tre imputati

(Di domenica 11 giugno 2023)ha perso la vita a seguito di una violenta lite avvenuta all’interno di un locale ad, sul litorale romano.aveva 25 anni, faceva il pugile e viveva ad Aprilia. Ucciso a coltellate, il 25enne è morto lo scorso 17 luglio. Vani, purtroppo i soccorsi. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Anche se il tempo è passato, le indagini sulla vicenda vanno avanti. L’udienza preliminare per l’diè avvenuta lo scorso 9 giugno e davanti al giudice per le indagini preliminari c’erano i tregià carcerati. L’addio a, il 25enne accoltellato ad: “Sarai sempre nel nostro cuore”...

Omicidio ad Anzio, in tre a processo per la morte del pugile Muratovic LatinaQuotidiano.it

Inizierà i primo di ottobre il processo per l’omicidio del pugile Leonardo Muratovic, 26 anni, accoltellato ad Anzio il 17 luglio della scorsa estate. In tre giudizio mentre restano da chiarire divers ...Partirà il 2 ottobre il processo per l’omicidio del pugile di Aprilia Leonadro Muratovic, 26 anni, accoltellato il 17 luglio 2022 sulla riviera Mallozzi ad Anzio durante una discussione. Il giudice ...