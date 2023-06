Antonella ed Edoardo in crisi | intervengono il padre e l’amico di lei

(Di domenica 11 giugno 2023) Ladegli Oriele ha monopolizzato il popolo dei social per giorni e il caso (!) ha voluto che pure i Donnalisi siano entrati in. A differenza di Oriana e Daniele, però, che ci hanno sfamato fra pianti in diretta e minacce varie, dellafraednon se ne parla granché, perché i due non sono stati troppo espliciti. In questi giorni la Fiordelisi ha lasciato intendere qualcosa fra storie criptiche, like su Twitter e citazioni tristi, ma non ha mai esplicitamente ammesso di essere in. Fra le storie più chiacchierate troviamo quella in merito ai festeggiamenti per il settimesiversario con tanto di faccina passivo-aggressiva: E il tweet sulla ricerca di attenzioni che non intende elemosinare. Oggi una donnalisa l’ha pure invitata a sorridere perché è ...

Grazie!' ha rivelato Alessandro su Twitter, per poi rispondere ad una fan della coppia degli Oriele: 'non fanno trash urlando e offendendosi nelle room, per poi riunirsi come se ...Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di una possibile crisi traFiordelisi edDonnamaria. Ed è stata proprio una frase dell'influencer ed ex schermista a mandare in tilt il popolo web: ' Avrei bisogno di fiducia, stima, rispetto. Sempre '. Si ...Fiordelisi è in crisi conDonnamaria Se dopo l'uscita dal Gf Vip i due ex concorrenti andavano d'amore e d'accordo, ecco che ora qualcosa sembra essersi rotto. Dopo i rumors che ...

Antonella Fiordelisi, crisi con Edoardo Donnamaria Parla il padre e spunta un commento sospetto leggo.it

I donnalisi sono in crisi Il padre di Antonella Fiordelisi interviene per rispondere alle fan in ansia che non li vedono insieme ...Come si può intendere dagli ultimi indizi social, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia che si è conosciuta al "Grande Fratello Vip", starebbe vivendo un periodo di forte crisi.