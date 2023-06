Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | lunedì 12 giugno

Sei Sorelle: Cristobal andrà in guerra Blanca e Donna Dolores stanno cercando di convincere Rodolfo a non partire per il Marocco. Le due scopriranno molto presto che anche Cristobal ha ...Approfondimenti Pitti Immagine Filati 2023: leAmara: Zuleyha in prigione... Zuleyha , disperata per essere stata separata da Adnan e da Leyla, ha commesso una pazzia: ha rubato la pistola a Fekeli ed ha sparato tre colpi a ...

“Terra amara”, le anticipazioni: misteriose sparizioni Tv Sorrisi e Canzoni

Nelle puntate di Terra amara in onda a giugno Demir farà scagionare sua moglie ma non le farà vedere i suoi figli, trattandola al pari di una serva ...Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 12 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha vieta a Yilmaz di andare a trovarla in prigione!