Anna Rita Cuparo | chi è la violoncellista e moglie di Michele Zarrillo | età | lavoro | figli | matrimonio | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) Tutto pronto per un nuovo e imperdibile appuntamento di “Da noi a ruota libera” con la conduzione di Francesca Fialdini in onda su Rai 1 a partire dalle 17 circa. Oggi sarà l’ultima puntata della trasmissione prima della consueta pausa estiva, per cui ci saranno molti ospiti speciali. Il grande pubblico affezionato del talk show è in grande attesa e trepidazione.In studio arriverà anche il cantante. Ma conosciamo meglio la. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei! Chi è ladiSi chiamala donna che ha fatto innamorare il cantante romano, lui che con le ...