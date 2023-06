Angelo Sicilia | il puparo anti - mafia aggredito sul palco durante lo spettacolo su Don Puglisi

È quanto accaduto ieri sera a Termini Imerese , nel palermitano, al puparo, che da diversi anni porta in scena spettacoli sui temi dell'antimafia. Cosa è successo 'Mentre mi trovavo ...E' quanto accaduto ieri sera a Termini Imerese, nel palermitano, al puparo, che da diversi anni porta in scena spettacoli sui temi dell'antimafia. "Mentre mi trovavo sul palco sono ...... una martire" , ha commentato il vescovo di AversaSpinillo, che ha presieduto i funerali al ... sposi in: tutti i dettagli del matrimonio di Antonella Rossi

Termini, il puparo Angelo Sicilia aggredito durante uno spettacolo dedicato a padre Pino Puglisi PalermoToday

Aggredito sul palco mentre stava rappresentando con i pupi siciliani lo spettacolo «padre Pino Puglisi un prete contro la mafia». È quanto accaduto ieri sera a Termini Imerese, ...Aggredito sul palco mentre stava rappresentando con i pupi siciliani lo spettacolo "padre Pino Puglisi un prete contro la mafia". E' quanto accaduto ieri sera a Termini Imerese (PA), al puparo Angelo ...