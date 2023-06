Angela Celentano compie 30 anni | nuova foto identikit | oggi sarebbe così

(Di domenica 11 giugno 2023)11 giugno 2023,, la bimba scomparsa sul Monte Faito, nella costiera sorrentina, il 10 agosto del 1996, compirà 30. In tutti questii suoi genitori, coadiuvati dall'avvocato Luigi Ferrandino, non hanno mai spesso di cercarla. "Ogni singolo anno - dicono Catello e...

Angela Celentano, la nuova foto e la pista turca "ancora aperta" ilGiornale.it

