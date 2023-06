Angela Celentano compie 30 anni | diffuso un nuovo identikit

Oggi, domenica 11 giugno,, la bimba scomparsa sul Monte Faito, nella costiera sorrentina, il 10 agosto del 1996, compie 30 anni. In tutti questi anni i suoi genitori, coadiuvati dall'avvocato Luigi Ferrandino,...Oggi, 11 giugno,compie 30 anni. È sparita il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito , in penisola sorrentina, quando di anni ne aveva solo 3. In tutto questo tempo i suoi genitori, coadiuvati dall'...La bimba scomparsa sul Monte Faito, nella costiera sorrentina, il 10 agosto del 1996, oggi avrebbe 30 anni. I genitori Catello e Maria non hanno mai smesso di sperare: nuova immagine con age ...

