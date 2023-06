Andrea Sannino | chi è la moglie Marinella Marigliano | età | lavoro | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023) Tutto pronto per un’altra puntata di Domenica In su Rai 1 con la dolce compagnia di Zia Mara. Questa sarà l’ultima prima della pausa estiva, per cui tutto il pubblico più affezionato è molto emozionato. La redazione Rai ha promesso che sarà un appuntamento davvero speciale e indimenticabile. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche il celebre cantante partenopeo, che si esibirà sulle note del suo nuovo album “Mosaico”. Rilascerà anche una toccante intervista in cui racconterà tutto di sé, della sua vita e della cosa più importante: la sua famiglia. Sapete chi è sua? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei! Chi è: età e carriera...