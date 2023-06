Andrea Roncato e la storia con Moana Pozzi | “L’ho lasciata io | ero un Dongiovanni”

(Di domenica 11 giugno 2023) Il set è stato sempre il teatro di diverse storie d’amore e flirt, come nel caso diche durante le riprese della commedia “I Pompieri” hanno intrapreso una relazione sul finire degli anni Ottanta Oggi vedremo l’attore tra gli ospiti di “Domenica In” in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. All’epoca non ancora una star del mondo a luci rosse,si dedicava anche al cinema con piccoli ruoli. Nel suo folto curriculum, figura la partecipazione alla commedia di Neri Parenti “I Pompieri” , dove tra i protagonisti della “Squadra 17” appariva. I due iniziano una relazione, lontana dai riflettori e venuta alla luce quando ormai era giunta al capolinea. All’epoca l’attore era un playboy e probabilmente la ...

Per festeggiare i 30 anni dalla prima edizione di 'DomenicaIn' condotta da Mara Venier nel 1993 - 94, arrivano anche Giucas Casella,, Francesca Alotta, Attilio Fontana, Nello ...Tra gli altri, vediamo: Giucas Casella, Francesca Alotta, Attilio Fontana, Maurizio Vandelli,e, in collegamento telefonico, Don Mazzi . Mara Venier ospita in studio due speciali neo ...

Alluvione in Emilia Romagna, Andrea Roncato: "Il cuore degli emiliano romagnoli batte più della pioggia" TGCOM

Andrea Roncato e l'attuale moglie Nicole Moscariello hanno cominciato una storia e si sono sposati poi nel 2017 ...Nel Palafrido di San Severino Lucano(Pz), sabato 17 giugno, h.19.30, in programma una serata speciale di Cinecibo, festival del cinema enogastronomico con la partecipazione degli ospiti d'onore Valer ...