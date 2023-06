Andrea Bocelli apparirà come guest star in Beautiful

... scritto dal compositore italiano Maurizio Fabrizio, prodotto da Adriano Aragozzini e arrangiato da Alterisio Paoletti (noto per aver lavorato con artisti come Al Bano, Tony Renis,, ...Nel pomeriggio in piazza il momento finale con le testimonianze e l'esibizione di tanti artisti (Al Bano, Amara,, Roberto Bolle e altri) presentati da Carlo Conti. In collegamento otto ..., assieme alla moglie Veronica e alla figlia Virginia, apparirà in una puntata di Beautiful , una delle più celebri soap opera degli ultimi decenni, che vanta ben 35 milioni di ...

'Beautiful', nella serie un cameo di Andrea Bocelli la Repubblica

Anche Andrea Bocelli apparirà come guest star in una delle prossime puntate di Beautiful: ecco cosa accadrà Non solo Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi. A sorpresa infatti anche Andrea Bocelli appa ...Roma, 10 giugno 2023 - Andrea Bocelli attore d'eccezione per 'Beautiful'. Il tenore recita in un cameo in una delle puntate registrate lo scorso maggio a Roma, dove la popolare soap americana è ...