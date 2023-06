Andrà all' asta una rara Crocifissione del Beato Angelico

(Di domenica 11 giugno 2023) di Elena La Verde Una grande pala d'altare dipinta dasarà battuta all'da Christie's a Londra: sarà infatti al centro della Old Master Part I Sale , la sessione serale dedicata ...

Il primo dei cinque raduni, che si terranno tutti a Castel di Sangro, ha preso il via oggi e il programmain continuità fino'ultimo appuntamento che va dal 9 al 15 luglio. Le attività sono ...Per il resto, è accaduto solo pochissime volte che le opere di Beato Angelico siano state vendute'asta: il caso più recente risale'anno scorso, quando è stata venduta da Christie's a New York ...A Firenze a giocarsi il titolo nazionale domenica 18 giugno ciinfatti la squadra di Maione .... Maione 7. SANT'ANGELO (4 - 3 - 3) : Maccherini 6.5, Violìni 7, Vignola 7 (35'st Volpi 6.5), ...