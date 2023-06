Anche Femminicidio acuito da Pandemia | i numeri

...gli inquirenti prendono in considerazione per provare che il barman ha premeditato il. ... Tanto che aveva raccontato, tra le tante fandonie, nei giorni precedenti al delitto,alla ...L'uomo era a processo per violenze ai danni della moglie che in passato lo aveva denunciatoper reati contro il patrimonio. Nel 2018 era stato sottoposto all'ammonizione da parte del questore. ...Nell'abitazione e luogo del crimine si trovavanoun cucciolo di pastore tedesco (di proprietà ... L'ennesimodettato dalla folle mente perversa di esseri viventi non meglio ...

Il Consiglio dei Ministri approva il Ddl Femminicidio: pene più severe e tempi stretti per i giudici RaiNews

Il giorno della disperazione, quello di un addio per sempre, struggente, a Giulia Tramontano e al figlio Thiago, uccisi a Senago da chi diceva di amare lei e il piccolo che portava in grembo.Una donna di 49 anni, Floriana Floris, è stata [uccisa](https://www.vanityfair.it/article/giulia-tramontano-lassassino-lho-uccisa-perche-ero-stressato-la-madre-di-lui-mio-figlio-e-un-mostro-lo-so) con ...