Analisi onchain | 4 metriche per stabilire il bottom di mercato 11 giugno 2023

(Di domenica 11 giugno 2023) Oggi siamo qui a parlare ancora una volta di. Per l’articolo di oggi ho scelto quattro grafici che sono rivolti all’dei bear markets e dei bull markets, grafici che ho personalmente sviluppato basandomi sull’esperienza e sullee indicatori più utilizzati del, con la convinzione che è più semplice è anche più preciso quando si tratta di analizzare grandi movimenti di prezzo per stabilirne i top o idel macrotrend. Potete trovare la versione integrale in inglese di quello che penso della questione su Twitter oppure sul mio canale YouTube. Oggi parleremo quindi di: 200 Ratio 200MU Relative Strenght Mean Abyss Bubble Momentum Ma non perdiamo altro tempo e entriamo subito nel merito dell’. 200 ...