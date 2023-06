‘A’Mare Minori’ | successo per la giornata ecologica dedicata a fondali e spiagge

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta sabato 10 giugno, a partire dalle ore 9, presso il Lungomare di Minori l’evento “A’Mare Minori”,di sensibilizzazione per la pulizia deie dellelibere del territorio, organizzata in collaborazione con le associazioni locali e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini”. Un’occasione importante per affrontare tematiche ambientali la cui salvaguardia è intimamente connessa con la tutela delle bellezze e delle peculiarità territoriali della Costiera Amalfitana. «Durante la, i partecipanti tutti hanno lavorato con impegno e dedizione per rimuovere rifiuti e detriti dal fondale marino. Grazie al loro sforzo combinato – afferma soddisfatto il vicesindaco e assessore all’ambiente Sergio Bonito – sono stati ...