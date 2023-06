"Almeno c'è fi...". Gaffe choc alla scuola per magistrati

(Di domenica 11 giugno 2023) Il relatore del corso per futuriscriva una battutaccia in una mail privata, ma non si accorge che lo schermo è condiviso con i tirocinanti. La riprovazione di questi ultimi, poi le scuse: "Ironia machista, sono costernato"

'Sono dei maleducati, peròc'è f…', una delle frasi contenute nelle mail e finite ... 'È una grandissima, io non penso queste cose e chiedo venia per una ironia machista che non mi ...ROMA - "Detto questo, ci sonoun paio di belle fiche". È la battuta che, all'improvviso, martedì scorso, durante le lezioni del pomeriggio, si è sovrapposta sullo schermo al volto del docente di turno alla Scuola superiore ...Per anni, ad esempio, sono andata avanti a raccontare (e ancora lo faccio) unaclamorosa che ... Olo era 30 anni fa, quando davvero le donne erano poche. Insomma, bisognava stare attente a ...

Il relatore del corso per futuri magistrati scriva una battutaccia in una mail privata, ma non si accorge che lo schermo è condiviso con i tirocinanti. La riprovazione di questi ultimi, poi le scuse: ...Frasi dall'inequivocabile contenuto sessista. Apprezzamenti espliciti scritti in mail private che però, inavvertitamente, sono state lasciate visibili sullo schermo condiviso a tutti ...