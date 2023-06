Allerta meteo gialla in Campania | temporali intensi dalle ore 14 fino a stasera

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regioneha emanato unadi colore Giallo valido14 alle 21 di oggi, domenica 11 giugno su tutta la. Saranno possibiliimprovvisi e rapidi ma di particolaretà. Le precipitazioni saranno caratterizzate infatti da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale. I fenomeni potranno essere accompagnati, in talune zone, anche da grandine, fulmini e raffiche di vento. Pertanto è presente un rischio idrogeologico percon fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale. Saranno possibili anche fenomeni ...

...Italia - Circolazione umida in quota dai quadranti nord - orientali rinnova condizioni...gialla, ecco dove Sulla base di quanto scritto all'interno del bollettino che vi abbiamo ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono 'precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'con validità dalle 8 di domani, domenica 11 giugno, per dodici ore. Si prevedono '... ha annunciato che "le previsioniper ...

Maltempo, allerta meteo gialla domani 11 giugno per temporali: l'elenco delle regioni a rischio Fanpage.it

Meteo ancora incerto sull'Italia con rischio nuovi acquazzoni e forti temporali, scatta l'allerta della Protezione Civile ...Doveva essere il primo fine settimana al mare, ma invece il maltempo influenza ancora l’avvio dell’estate: "Pernottamenti condizionati" ...