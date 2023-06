Alla Milanesiana arriva il pianista Antonio Ballista con tre programmi diversi

È un tema - mondo, come spesso accade. Moltiplica le suggestioni. Tocca la Storia. Sta al cuore della Letteratura. È una chiave per interpretare la cronaca, tragica di queste ......base dei celebri fumetti, e delle serie animate di successo per Netflix. Elisabetta Sgarbi e Salvatore Nastasi, presidente della Siae, consegnano all'autore il Premio Siae / La, ...Capita che le ragioni dei premi finiscano col sembrare un retorico effetto di scena, fumose motivazioni tendentivaghezza messe insieme per giustificare la consegna a chi si sospetta lo avrebbe ricevuto a prescindere. Non è questo il caso: "(...) è uno degli intellettuali più onesti e coerenti del nostro ...

A Zerocalcare il premio Siae - La Milanesiana Agenzia ANSA

Come ogni anno alla rassegna La Milanesiana partecipa il pianista Antonio Ballista. Elisabetta Sgarbi ha dedicato quest’anno la rassegna al tema dei ritorni, suggeritore è stato lo scrittore nigeriano ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...