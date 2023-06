Alessia Mancini | outfit colorato per la cresima di Mya

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 11 giugno 2023)è una delle showgirl più apprezzate sul panorama dello spettacolo italiano. Ricca di qualità, prima tra tutte il suo talento alla conduzione, e non passa di certo inosservata nemmeno la sua bellezza del tutto naturale. La conduttrice è apparsa radiosa più che mai durante i festeggiamenti delladella figlia Mya sfoggiando unda urlo. La bellezza dicolpisce per tutta la sua naturalezza. Anche acqua e sapone, infatti, la conduttrice riesce sempre a mettere tutti d’accordo. Non esita però a mostrare i suoi look anche un po’ più eleganti sui suoi profili social e proprio in questi giorni la showgirl ha messo in mostra il suo look per ladella figlia Mya., foto ...