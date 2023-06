Alessandro Cecchi Paone e la verità sul suo ritiro | “Con Ilary un grande equivoco”

Leggi su biccy

(Di domenica 11 giugno 2023) Durante la quarta puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi,Blasi ha annunciato lo scioglimento delle coppie esi è subito risentito: “Noi siamo venuti qui per giocare insieme e io ero stato chiaro. Siamo entrati in coppia e allo stesso modo usciremo. Quindi o insieme o nulla, lo avevamo già detto in precedenza“. Pochi giorni dopo Simone Antolini per motivi di salute non ha potuto continuare la sua avventura in Honduras e– come aveva promesso – ha lasciato il reality insieme al suo compagno. Adesso in un’intervista rilasciata a Superguida Tv il giornalista ha spiegato della differenza tra lo “scontro” cone quello avuto con Simona Ventura 15 anni fa, quando L’Isola era ancora su Rai Due....