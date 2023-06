Alberto Matano e la dedica d' amore al marito Riccardo Mannino

(Di domenica 11 giugno 2023) ?«One», scrive il conduttore de La Vita in diretta, condividendo su Instagram una foto al mare, in occasione dell'anniversario di matrimonio. I due si sono sposati la scorsa primavera, con cerimonia officiata dall'amica Mara Venier

In Rai è poi conosciuta anche per essere un'amica stretta del conduttore del format pomeridiano La vita in diretta,. Proprio lui ha recentemente mediato la presentazione del libro da ...Un anno d'amore è passato dall' 11 giugno quando, giornalista e conduttore Rai e Riccardo Mannino si sono sposati con una cerimonia officiata da Mara Venier che per prima cosa consigliò alla coppia di fare il grande passo. Una foto ...Un anno d'amore . È quello che ha voluto immortalare, giornalista e conduttore Rai, con un post sul suo profilo Instagram , insieme al marito e compagno Riccardo Mannino , avvocato cassazionista. Una foto di coppia , mentre sorridono ...

Alberto Matano, la romantica foto con dedica al marito nel giorno speciale Today.it

Alberto Matano e Riccardo Mannino festeggiano il primo anniversario di matrimonio. La dolce dedica del conduttore al marito.Roma Repubblica 11-06-2023 15:30 CRONACA Alberto Matano, la dedica d'amore per Riccardo Mannino a un anno dal matrimonio: "Dove tutto è cominciato" Un anno è passato dall'11 giugno, quando Alberto ...