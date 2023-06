Al via l’era Perinetti | l’Avellino ora riaccende i motori

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCi siamo. Dopo settimane d’attesa, Giorgioè’ giunto ad Avellino. Il nuovo direttore dell’area tecnica dei lupi, oggi pomeriggio ha raggiunto il BelSito Hotel insieme a Pierfrancesco Strano che ricoprirà il ruolo per l’area scouting insieme a Luigi Condó che sarà il direttore sportivo. In settimana è prevista la conferenza stampa di presentazione. Nel pomeriggio, il dirigente romano ha salutato la stampa, prima appunto della presentazione ufficiale alla piazza. Nella serata, il patron Angelo Antonio D’Agostino incontrerà. Nella giornata di domani,avrà un confronto con il tecnico Massimo Rastelli, attualmente in vacanza all’estero.comincerà la stagione, come detto nei giorni scorsi a Palena. Il comune in provincia di Chieti ospiterà il ritiro ...