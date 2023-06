Al Bano a Domenica In | ' Il regalo di compleanno che vorrei? Una telefonata di Putin' Ecco cos' ha detto

(Di domenica 11 giugno 2023) AlIn, la sua partecipazione in occasione del suo 80esimoè destinata a far discutere. Il cantante pugliese si racconta a Mara Venier nell'ultima puntata della stagione, e ...

AlIn, la sua partecipazione in occasione del suo 80esimo compleanno è destinata a far discutere. Il cantante pugliese si racconta a Mara Venier nell'ultima puntata della stagione, e nell'...Ha deciso di chiudere circondata da numerosi amici, come Alad esempio, festeggiando i 30 anni della sua primaIn , nel 1993: "Nell'ultima parte ci saranno tanti amici e con loro ......Aragozzini e arrangiato da Alterisio Paoletti (noto per aver lavorato con artisti come Al, ... Il cantante, infatti,prossima sarà ospite della popolare trasmissione televisiva '...

Al Bano a Domenica In: «Violenza sulle donne Gli uomini di oggi ... ilmessaggero.it

Al Bano a Domenica In, la sua partecipazione in occasione del suo 80esimo compleanno è destinata a far discutere. Il cantante pugliese si racconta a Mara Venier nell'ultima puntata ...Lo ha detto Al Bano, che si è raccontato a Mara Venier, nell'ultima puntata della stagione di Domenica in, in occasione degli 80 anni compiuti il 20 maggio. "Non vedo l'ora che arrivi questo regalo, ...