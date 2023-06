Aiuti alla Romagna | c’è una soluzione immediata

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 11 giugno 2023) Dopo l’alluvione in Emilia-, tutti sono d’accordo che lo Stato debba intervenire per aiutare una popolazione danneggiata da simili eventi. In primo luogo, perché è eticamente giusto e doveroso aiutare chi ha subito perdite e danni da questo evento. In secondo luogo, perché le famiglie e le attività imprenditoriali non saranno più in grado di produrre gettito fiscale nei prossimi anni, quindi conviene allo Stato intervenire subito per ripristinare la consueta operosità di questi territori. Il problema è come e quando, perché le risorse necessarie e soprattutto i tempi di intervento sono fondamentali in questi casi; quindi, avanziamo qui una proposta concreta e realizzabile per reperire le risorse necessarie per affrontare questa situazione, con l’obiettivo di far tornarevita normale gli abitanti di quel territorio e in condizioni di ...