Affari Tuoi a settembre e salta I Soliti Ignoti? Rai riflette su Amadeus

(Di domenica 11 giugno 2023) È stata una delle sorprese dell'access prime time di Rai1, per quanto lecito sia associare la terminologia 'sorpresa' a un programma trasmesso per la prima volta nel 2003.ha consentito addi chiudere in grande una stagione televisiva di grande successo. La quindicesima edizione del gioco dei pacchi ha ottenuto una media del 22.8% di share pari a 4.569.000 spettatori, dopo i tentativi poco convincenti in prima serata del sabato, prima con Carlo Conti e poi con lo stesso. Il ritorno alla sua collocazione originaria ne ha invece cambiato le sorti. I numeri registrati sono decisamente importanti e ne decretano la riconferma e, quindi, il ritorno in tv oltre ad una riflessione a Viale Mazzini. Secondo indiscrezioni fornite da Blogo,a ...

La polemica del telespettatore: ', Amadeus e la Rai si giocano i soldi dei contribuenti' 'In una fase delicata del gioco, il dottore, cioè il personaggio misterioso con il quale Amadeus ...

Dopo il clamoroso successo di questa serie di Affari tuoi si pensa ad un ritorno già a settembre per il gioco dei pacchi di Rai1 ...