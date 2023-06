AEW | Forte calo nella vendita di biglietti post-Collision | complice una strategia di vendita “sbagliata”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 11 giugno 2023) Il 17 Giugno è un gran giorno a Jacksonville, perché si lancia ufficialmente un nuovo tv show in concorrenza con Dynamite, ossia AEW. Per il grande evento si è già annunciata la presenza di CM Punk, personaggio controverso che ha sempre attirato folle al botteghino. Il lottatore di Chicago si esibirà nel Main Event dello show in coppia con gli amici storici FTR, contro White, Robinson e il campione televisivo della ROH Samoa Joe. La federazione ha già annunciato le tappe successive a questo evento, che di per sé ha registrato un grande successo in termini didi, le quali si terranno in Canada a Toronto e ad Hamilton. Forse si è esagerato Nel giro di una settimana la compagnia terrà tre diversi show in Nord America, con la première a Chicago e due altri show in Canada. Ciò al fine ...