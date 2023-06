“Addio Stati Uniti | mi trasferisco Ghana” | sempre più afroamericani tornano nel continente nero

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 11 giugno 2023) Roma, 11 giu – Nel 2019 il governo dellanciò “L’anno del ritorno”, un’iniziativa che aveva lo scopo di incoraggiare glia riscoprire le loro origini. L’anno dell’evento non era casuale, cadeva esattamente 400 anni dopo che la prima nave piena di schiavi lasciava quello l’odiernoper arrivare in Virginia e il governo ghanese sperava che grazie a questa ricorrenza migliaia disarebbe tornare in patria, non solo come turisti ma anche come investitori decisi a rimanere nello Stato africano per portare capitali e conoscenze. Da allora sono passati quattro anni e secondo alcune stime circa 1.500hanno deciso di lasciare gliper stabilirsi in. Ritorno a casa, il progetto del ...