Addio Fiorello | terribile notizia arrivata nelle ultime ore | fatto fuori a sangue freddo

Leggi su howtodofor

(Di domenica 11 giugno 2023)cacciato via Il conduttorerischia di finire al centro di un clamoroso braccio di ferro: a rischio il suo ritorno a novembre. L’ultimo anno persi è rivelato essere ricco di soddisfazioni dal punto di vista professionale. In particolare, il conduttore ha portato a casa un successo senza precedenti grazie anche al suo ultimo format ossia Viva Rai 2. Un programma che ha messo a segno tutta una serie di ottimi risultati e che secondo il pubblico andrebbe rinnovato in vista della prossima edizione. Un risvolto che in molti in realtà già davano per certo ed invece qualcosa in queste ore è cambiato. Il conduttore ha infatti rivelato di alcuni problemi con cui i vertici del format devono fare i conti e che potrebbero costringere gli stessi alla chiusura immediata., il ...