Acerbi ha controllato Haaland come uno stopper degli anni ’70 Libero

(Di domenica 11 giugno 2023) Il giorno dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il City, rimangono i complimenti per l’ottima prestazione fornita dai ragazzi di Inzaghi. Tra loro ce n’è uno che tanto ragazzo non è, che ha attraversato mille difficoltà, ogni volta sempre più difficili e che all’Ataturk di Istanbul aveva il compito più pesante della serata. Si tratta di. Il 35enne, perno difensivo della difesa neroazzurra, ha contenuto per tutta la sera il marziano, 23a luglio. Fra lui e l’italiano ci sono 12 primavere. Nello scontro fra esperienza e spregiudicatezza della gioventù, ha vinto la prima. Perè l’eroe della serata: “Hanno steccato un po’ i protagonisti più attesi nel primo tempo, bloccato e con poche occasioni. Di là, è uscito di scena quasi subito De Bryune ...

Non segna il temuto Haaland, benda, ma alla fine a sorridere è Guardiola che perfeziona il triplete che gli era già riuscito con il Barcellona. Adesso lo United non è più l'unica ...DE VRIJ 6,5 Una gara (quasi) perfetta in marcatura su Sanabria,con fisicità, ... (21' st6: concede minuti di riposo a Bastoni, scaldandosi per Haaland) DUMFRIES 6,5 Sempre pronto ad ...... per potenziare il tronco dei titolari, sono arrivati Lukaku (29 anni), Mkhitaryan (33) e(... È stato un azzardo, ragionato, è come se l'Inter avesse costruito questo suo percorso con ...

LIVE Inter-Manchester City, Finale Champions League in DIRETTA: a Istanbul per un sogno da mille e una notte... OA Sport

Adesso l’ultimo step. Siamo stati bravi e fortunati col Porto, bravi col Benfica e col Milan ancora meglio. Acerbi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del media day dell’Inter in vista dell ...