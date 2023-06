Acerbi | da Manchester City-Inter una soddisfazione | Haaland annullato!

Leggi su inter-news

(Di domenica 11 giugno 2023) L’esce sconfitta dalla finale di Champions League contro il. Perperò la partita riserva una piccola consolazione: vinta la sfida con ErlingMONUMENTALE – Da Istanbul l’non riporta a casa solo delusione. Tanto orgoglio per un match che poteva andare diversamente anche per la prova maiuscola della difesa ed in particolare di. L’ex Lazio ha confermato, nella finale di Champions League contro il, l’importanza nell’undici di Simone Inzaghi. Il difensore, nonostante la sconfitta, è stato uno dei migliori in campo ad Istanbul: all’ex Lazio il merito di aver “annullato” Erling, uno dei migliori attaccanti del panorama europeo. Il difensore nerazzurro è ...