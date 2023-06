A Torre Boldone c’è il «Cre sospeso». «Nessun ragazzo verrà lasciato a casa»

"Vi contatto per una questione a mio avviso molto grave che accade nel Comune di, da dove passo per recarmi a lavoro tutte le mattine con la mia vespa - sono queste la parole di un cittadino di Alzano Lombardo che, angosciato, ha deciso di rivolgersi alla redazione ...torna la sagra alpina dal 9 al 18 giugno. L'iniziativa, giunta alla 29ª edizione, si svolgerà nei giardini di Via De Gasperi. Il ristoro è aperto dalle 19 e propone ...di Andrea Carullo Ultimamente, non di rado le forze di minoranza asi sono mostrate contrariate sulla questione Tari, ovvero il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sostenendo apertamente come i ...

A Torre Boldone nasce il «Cre sospeso», un’iniziativa che, sulla falsa riga del caffè sospeso, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per le famiglie che non riescono a far fronte alla spesa del Centro ...Il parroco: "I fondi del Comune, purtroppo, non sono sufficienti a coprire le spese. Per questo abbiamo deciso di realizzare un’iniziativa per non lasciare nessuno da solo" ...